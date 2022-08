Le parole dell'ex arbitroa Pressing:"Vlahovic va a terra e l’arbitro fischia il rigore. Guardate i pantaloncini di Ferrari, Vlahovic lo trattiene, una trattenuta che crea la mancanza di equilibrio. Ferrari perde contatto con il terreno, tocca anche il pallone, va a terra e colpisce l’attaccante della Juve. Per me non è mai calcio di rigore".