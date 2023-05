Luca Marelli ha commentato il contatto subito da Alex Sandro prima del rigore poi assegnato al Bologna: "Non era un episodio da Var. Sozza ha visto la spinta di Orsolini su Alex Sandro e l’ha ritenuta non punibile. Ha qualcosa di simile a quella subita da Milinkovic, in questa occasione ha però li piedi per terra e quindi perde meno facilmente l’equilibrio. Ma in questo caso Sozza era vicino, ha visto tutto ed ha valutato così".