Le parole di Grazianoa Pressing:"Il gol di Rabiot? Le immagini sono tutte in possesso del VAR, nel momento in cui Rabiot stoppa la palla la linea bianca della manica va a deformarsi. Rabiot sicuramente anticipa col corpo, ma se avesse stoppato con il petto il pallone avrebbe avuto un rimpallo molto più veloce e più lungo. Infine da dietro la porta si vede che il pallone tocca la parte superiore del braccio di Rabiot.Il giocatore guarda poi prima l'assistente e poi si ferma. Questo è un gol irregolare. O alla sala VAR non hanno visto tutte le immagini oppure potrebbero aver deciso loro per il direttore di gara ma mi chiedo perché non si sia richiamato l'arbitro al VAR per prendere una decisione più saggia? Lui non può vedere in quella situazione".