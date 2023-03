L'ex arbitro Chiesa ha commentato la prova di ieri sera dell'arbitronella gara tra Inter e Juventus ai microfoni di Calciomercato.com. Questo il commento:"L'ha arbitrata senza grandi difficoltà quasi fino alla fine, con ammonizioni corrette e decisioni giuste. Poi nel finale si perde un po' permettendo anche un gioco troppo violento. Per la seconda settimana di fila Rabiot è protagonista di un episodio del quale non ci sono abbastanza immagini: io senza tecnologia avrei fischiato perché ha dato la sensazione di toccarla di mano, ma forse, non avendo immagini da poter consultare, se l'arbitro non ha visto il tocco in diretta è stato giusto proseguire. Corretto non fischiare il fallo di mano di Vlahovic che ha il braccio complettamente attaccato al corpo. Ok i rossi a Paredes e D'Ambrosio, non c'è nulla sul contatto Vlahovic-de Vrij in area nerazzurra".