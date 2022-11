L'ex arbitro della nostra Serie A, Massimo Chiesa, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha commentato gli episodi che hanno generato polemiche in Verona-Juventus.'Da regolamento è stato giusto non fischiare il rigore ai gialloblù per tocco di mano di Danilo, perché il contatto col braccio arriva all'improvviso e in modo inatteso; ma il braccio è molto lontano e per me sarebbe stato penalty. Bisogna cambiare immediatamente questa regola. Giusto togliere il rigore al Verona per il contrasto Bonucci-Verdi: il difensore bianconero anticipa l'avversario. Ok il rosso ad Alex Sandro, ma in generale da uno come lui ci si aspettava qualcosina in più'.