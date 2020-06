L’ex arbitro Gavillucci ha raccontato alcuni aneddoti, alcuni riguardanti Stephan Lichtsteiner, ex difensore della Juve: “I giocatori in campo cambiano, rispetto alla vita normale. Uno di questi era Lichtsteiner, con cui non sono mai riuscito ad avere alcun tipo di approccio. Per questo limitavo con lui le conversazioni. Buffon era un capitano vero, la squadra lo seguiva. Su di lui potevi fare affidamento, se riuscivi ad avere la sua fiducia ti rendeva tutto più facile”.