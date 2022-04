Sul Corriere della Sera, l'analisi dell'ex arbitro Paolo Casarin dell'episodio arbitrale che ha segnato Juventus-Bologna:



"All’80’ fallo sul bordo area di Soumaoro su Morata lanciato verso la porta; Sacchi, a qualche metro di distanza, non può vedere con sicurezza e non interviene, Cuadrado centra la traversa. La Var richiama Sacchi che osserva il monitor che, evidentemente, mostra il fallo su Morata fuori area, intervento che provoca il rosso per Soumaoro. Nella mischia conseguente, rosso per proteste anche a uno scatenato ed esagerato Medel".