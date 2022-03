Le parole dell'ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto a Primocanale:



"Rabiot è stato giustamente ammonito al 48' per un intervento nel quale non poteva prendere il pallone, ha calciato la gamba sinistra di Rincòn, fallo tattico. Il braccio largo sull'azione del rigore meritava un altro tipo di attenzione, a mio parere quando è un pallone pericoloso in area ed è un'azione potenzialmente pericolosa, il calciatore andava ammonito per la seconda volta e quindi espulso. Infatti Allegri dopo un secondo lo ha sostituito".