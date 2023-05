L’ex arbitro della nostra Serie A, Graziano Cesari, ha rilasciato delle dichiarazioni su quelli che sono stati gli episodi da moviola avvenuti nella sfida di ieri tra Juve e Lecce.‘il problema è l'esultanza di Ceesay che si porta il dito alla bocca e si tappa le orecchie ma non viene ammonito e secondo me non è corretto. Quando i giocatori fanno questo tipo di esultanza non va bene, vanno ammonito. Prima veniva data anche la multa, ora non più ma andrebbe rifatto’.