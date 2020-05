2









“Non riesco più a guardare la A. Avrò visto giusto poche partite. In Inghilterra ci sono altri ritmi, un’altra atmosfera. Il calcio italiano non mi manca proprio. Mi manca però arbitrare in Serie A”. A parlare è Claudio Gavillucci, ex arbitro di Serie A. A TMW Radio, il fischietto rivela anche un retroscena su Juve-Inter: "Al momento in cui inizia la partita, parte la registrazione, da quello che conosco. C’era anche una registrazione video. Se poi dopo la partita la registrazione viene tagliata e poi inviata non posso saperlo”.