Il gol annullato a Rodrigo De Paul ieri sera in Juventus-Udinese ha, come prevedibile, suscitato le polemiche di chi, appellandosi al nuovo regolamento sui falli di mano che portano a gol, sostiene che in questa stagione un tocco col braccio come quello di De Paul ieri non fosse punibile e che dunque la rete udinese fosse regolare. A sconfessare questa visione è l'ex arbitro Luca Marelli, che nella sua consueta moviola su Youtube spiega chiaro e tondo come, se è vero che l'anno scorso i tocchi col braccio a inizio azione portavano in automatico ad annullamento del gol, mentre adesso è così solo per i tocchi immediatamente precedenti al gol (come quello di Ramsey nel secondo tempo, giustamente annullato), è pur vero che il fallo di mano di De Paul ad anticipare Bentancur sulla trequarti era a prescindere un tocco da punire col fallo per la Juve. Come afferma Marelli, De Paul aumenta notevolmente il volume del corpo per portarsi avanti il pallone, e lo stesso giocatore argentino mostra di esserne consapevole dopo la decisione dell'arbitro Giacomelli.