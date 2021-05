L’ex arbitro Graziano Cesari, ospite a Pressing Serie A, ha parlato degli episodi da moviola di Juventus-Inter: “Ho dubbi sul presunto fallo di Lukaku sul gol in rovesciata di Lautaro. Perché fischiare prima che l’attaccante tiri? Il gol era assolutamente valido. Un altro episodio: il gol del pareggio dell’Inter. Altro presunto fallo di Lukaku a Chiellini, che se lo perde e gli strattona la maglia, come si fa ad annullare questo gol? Altro ed ultimo episodio: Perisic corre regolarmente e non interviene su Cuadrado che allarga la gamba. Non è rigore e non capisco perché Irrati dal VAR non sia intervenuto”.