L'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha commentato la direzione di Calvarese su Juve-Inter. E anche da parte sua è arrivata una stoccata: "Ha fatto una partita disastrosa! Da 4 in pagella - ha detto Chiesa a Calciomercato.com - Il rosso a Bentancur è inesistente e davvero grave. Quello è un errore grande: la sensazione è che qualcuno gli abbia segnalato qualcosa nell'auricolare. Il secondo giallo per il fallo su Lukaku è insensato. Il rigore su Cuadrado? Non c'è, il colombiano è furbo a cercare il contatto con Perisic. Ennesimo errore nella serata di Calvarese".