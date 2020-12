Ai microfoni di Calciomercato.com, l’ex arbitro Massimo Chiesa ha commentato gli episodi da moviola di Genoa-Juventus, gara vinta dai bianconeri per 3-1 con doppietta di Ronaldo su rigore: "Sono netti entrambi i rigori assegnati alla Juventus. Prima per l’ingenuo Rovella che entra in scivolata su Cuadrado al 76’, poi per Perin che stende Morata (l'aveva chiaramente anticipato). Giusto anche il giallo per Rabiot a inizio partita: per l'arbitro ha colpito volontariamente il pallone - che poi è andato in rete - con la mano".