Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato dei casi da moviola dell'ultima giornata, compreso il rigore chiesto da Morata. Ecco le sue dichiarazioni:



Benevento-Juventus: Pasqua 6,5 (Var Di Paolo). "Succede tutto nel recupero. Al 92’, nel maxi-recupero da 6’, sulla punizione battuta da Dybala, De Ligt va giù in area: troppo lieve la trattenuta di Improta per essere sanzionata con un calcio di rigore. Al 95’ è Morata a cadere: il tocco di Tuia sulla schiena dello juventino non è da penalty. Lo spagnolo non ci sta e protesta anche dopo il fischio finale: arriva l'espulsione diretta di Pasqua. Decisione corretta e squalifica per Morata, che rischia due giornate di stop (dipenderà dal referto dell'arbitro)".