L'ex arbitroha commentato l'arbitraggio della gara tra Juventus e Atalanta di domenica allo Stadium ai microfoni di Calciomercato.com. Le sue parole:"Mi sembra ci sia stato un eccesso di ricerca del non fischio, così ha perso il controllo della gara: gli è servito l'aiuto del Var per fischiare l'intervento di Ederson su Fagioli che avrebbe dovuto vedere da solo. Corretto non punire l'intervento di Toloi su Milik e la trattenuta di Palomino ancora sul polacco".