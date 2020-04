1









Dopo le modifiche dell'IFAB al regolamento per quanto riguarda il Var, i falli di mano e i rigori, l'ex arbitro Graziano Cesari propone una novità per il fuorigioco: "La regola attuale mi sembra quella più convincente, ma la estremizzerei ancora di più - ha detto ai microfoni del Corriere dello Sport - le braccia sono un elemento fondamentale nella dinamica dell'azione, quindi, anche se con quelle non si gioca, io le inserirei per valutare il fuorigioco. Soprattutto in corsa, il movimento delle braccia diventa decisivo".