In molti si sono espressi in merito alla direzione di gara vista ieri nel Derby d'Italia tra Juve ed Inter. Tra questi, anche l'ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club.



'Nell'occasione del contatto tra Zakaria e Bstoni l'arbitro poteva vedere al Var se fosse dentro o fuori, ma non si ha ancora certezza di dove sia avvenuto il contatto. Anche lì è stato fischiato un fallo… Il contrasto non si capisce bene al 100% se era dentro o no all’area, neanche al Var lo hanno capito e si è tenuto quello deciso dall’arbitro. Anche qui però è un contrasto di gioco, non c’è nulla. In area bisogna fischiare falli importanti, se no i giocatori se ne approfittano'.