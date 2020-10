Luca Marelli entra duro. L'ex arbitro si è scagliato contro i tifosi anti-juventini che hanno attaccato la classe arbitrale per via della designazione di Fourneau (arbitro che ha diretto Crotone-Juve, con espulsione di Chiesa e tutti gli altri episodi) come quarto uomo della gara di Serie B Reggina-Cosenza, turno infrasettimanale, accusando Rizzoli di declassamento dopo i torti alla Juve. Una follia in pieno stile, che Marelli ha commentato così: "Leggendo Fourneau in tendenza su twitter per la designazione da quarto in Reggina-Cosenza, Rizzoli ha rischiato di strozzarsi per le risate. Declassato. Di declassato c'è solo il cervello di chi crede a 'ste ca..ate. Unico arbitro dell'ultimo turno designato per domani".