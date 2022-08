In un'intervista rilasciata ai microfoni di Tutti i Convocati, l'ex allenatore della nostra Serie A, Gianni De Biasi, ha commentato anche quello che è stato il debutto di Dusan Vlahovic in questo campionato.'Vlahovic l'ho conosciuto direttamente, è un giocatore che non puoi non vederlo, ha tutto, è completo, giovane. Alla Juve non ha ancora avuto tempo di dimostrare il suo valore. Se la Juve si organizza, con un gioco che arriva spesso sul fondo farà bene'.