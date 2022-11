L'ex allenatore della Serie A, Alberto Zaccheroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della sosta per i Mondiali.'La Juve potrà ritrovare i suoi grandi infortunati, ma anche l’Inter o il Milan potranno trovare giovamento dalla sosta. In generale, tutte le squadre che devono resettare qualcosa o ritrovare la serenità. Perché vincere aiuta a vincere e perdere aiuta a perdere. Non è un luogo comune. Per quelli che torneranno dal Mondiale non ci saranno problemi. Se andranno avanti nel torneo perché torneranno con tanta fiducia addosso, se faranno poca strada perché comunque l’esperienza di un Mondiale ti trasforma. Milan, Inter, Juve potranno trarne vantaggio'.