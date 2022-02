L'ex allenatore della Juve Gigi Maifredi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di di TMW dove ha parlato anche di Maurizio Sarri e del suo trascorso in bianconero.



'Sarri vive ancora sul fatto che ha fatto dei grandi campionati a Napoli, ma alla Juve non è riuscito a dare un'impronta, solo con i partenopei ha lasciato il segno. Sta provando a fare lo stesso anche con la Lazio ma non ha quel tipo di giocatori per poter esprimere quel tipo di calcio. Adesso che deve creare una cosa ex novo, ha difficoltà ad instaurare un rapporto con i giocatori. I calciatori sono determinanti, ma la forza di un allenatore è quella di dare sicurezze a questi. La Lazio ieri sera ha preso gol non da squadra di Serie A'.