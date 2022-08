In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche della lotta scudetto.'Per lo scudetto vedo un duello tra Inter e Milan, al momento sono le due squadre più pronte e più organizzate. Le altre mi sembra che debbano ancora sistemare qualcosa. Dopo aver dominato per tanti anni, la Juventus è andata incontro a qualche difficoltà e adesso sta cercando di trovare il giusto equilibrio. Ma deve registrarsi un po' in tutti i reparti'.