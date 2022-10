Intervenuto ai microfoni di Radio 24, l'ex allenatore della Juve Alberto Zaccheroni ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul duro momento che sta affrontando la Juventus.'Non si marca, non si copre, nessuno si smarca senza palla, è una squadra anonima. Rabiot non mi fa impazzire, ma è il miglior giocatore per rendimento in questo momento nella Juve. Nell'uno contro uno non c'è nessuno nella Juventus: Cuadrado non lo fa più, Di Maria non c'è più. E la soluzione a tutto non è il ritiro, aumenti solo la tensione all'interno della squadra'.