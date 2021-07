Giorgio Chiellini ormai è un monumento non solo della Juventus, ma di tutto il calcio italiano. Un giocatore su cui si stanno pronunciando in questi giorni tanti addetti ai lavori. Tra questi annoveriamo Claudio Ranieri, che allenò la Juve di un ancora giovane Chiellini nei primi due anni di Serie A dopo Calciopoli e l'annata purgatorio in B.

Queste le parole di Ranieri al Messaggero su Chiellini: "L’ho allenato alla Juve, l’ho trasformato da terzino a centrale. È forte, intelligente, ha carattere, una guida forte".