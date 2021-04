L'ex allenatore della Juve Primavera, Mauro Zironelli, ha parlato del suo ex giocatore Niccolò Fagioli: "Nella Juventus è difficile ritagliarsi uno spazio, mi ricorda un po' il Pirlo degli inizi che è dovuto andare alla Reggina a cercare spazio. Per me sono simili: lo mettevo davanti alla difesa, assieme a due mezzali fisiche può fare una grandissima carriera per la visione e le qualità che ha. Però è questione di coraggio: da noi non si riescono a mettere in campo i 2002 e 2003 oggi, per esempio. Sono passati tre anni ma purtroppo è sempre lì". Queste, le sue parole a TMW Radio.