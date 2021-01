L'ex allenatore della Juventus Primavera, Francesco Baldini, è intervenuto su Gazzetta.it per parlare dei giovani bianconeri che ha avuto l'opportunità di allenare. FAGIOLI - "Allegri lo considerava un regista ‘alla Pirlo’: provammo l’esperimento, ma secondo me può fare meglio adoperandosi vicino alla porta. Prova e immagina giocate che altri non pensano nemmeno: prima di ricevere la palla, sa già cosa fare. Ha le caratteristiche da calciatore di alto livello". PETRELLI - "Ha dei colpi incredibili: ricorda Ibrahimovic, ovviamente con le dovute proporzioni". DA GRACA - "E non dimentico Da Graca: quando ero a Torino giocava nell’Under-17, ma chi sapeva di calcio aveva già intuito che giocatore sarebbe diventato. La strada è lunga, ma ha tutto per affermarsi come attaccante vero". PORTANOVA - "Tatticamente, lo considero una mezzala in un centrocampo a tre: faccio fatica a immaginarlo in altri ruoli, anche perché tra le sue doti migliori c’è l’inserimento. Con me faceva la differenza: d’altronde parliamo di un ragazzo che, in categoria, aveva nel proprio bagaglio 15-20 gol a campionato. Per questo andrebbe bene anche come trequartista atipico. Genoa? Conosco benissimo la piazza e gliela consiglio assolutamente: troverebbe molto più spazio e, considerando il suo carattere, diventerebbe un idolo della tifoseria".