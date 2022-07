In una lunga intervista concessa ai microfoni di Radio Cusano Campus, l'ex allenatore dell'Udinese, Renzo Ulivieri, ha parlato anche di quella che sarà la prossima stagione di Serie A, facendo un pronostico su chi possano essere le favorite alla vittoria finale.'Alla fine le favorite per lo scudetto resteranno le solite 4, e cioè Napoli, Milan, Inter e Juventus. Per quanto riguarda le due romane invece, la Lazio si può avvicinare a queste 4 grazie a Sarri, la Roma pure ma dipenderà dagli investimenti che farà, dai giocatori che compreranno a Mourinho. E comunque, per tutte le nostre squadre, i problemi di bilancio e la mancanza di soldi devono stimolare le idee'.