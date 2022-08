In un'intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore della nostra Serie A, Roberto Donadoni, ha parlato anche dell'arrivo di Paulo Dybala alla Roma.'Sono curioso di vedere la Roma, perché m'intriga molto il reparto offensivo con due mezzepunte più Abraham. L'arrivo di Dybala ha acceso l'entusiasmo, tuttavia anche in questo caso c'è da costruire una struttura. Inter e Milan, invece, hanno già le basi solide e dunque partono in vantaggio'.