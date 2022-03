In un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'ex allenatore di Nicolò Zaniolo Alessandro Zanoli, ora ct dell'Athletic Carpi, ha parlato del periodo in cui allenava il talento giallorosso, svelando alcuni particolari importanti.



'Ho avuto il piacere di allenarlo e vi posso assicurare che si tratta di un ragazzo adatto a questo campionato. Nella sua prima gara con il Legnano vincemmo grazie ad un suo gol. È un ragazzo maturo, uno che è pronto anche dal punto di vista fisico. Sono contento della sua crescita. Ha un potenziale anche mentale importante, può giocare in Serie A. In Lega Pro ha imparato a sviluppare il dettaglio della concentrazione e dell’applicazione'.