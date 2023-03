Le parole di Ignacio Nestor Mendez, ex allenatore di Matias, intervistato da gianlucadimarzio.com:"Ricordo che aveva 7 anni e arrivava dall’Argentinos del Sur dove aveva giocato a futsal, era la prima volta che giocava in un campo a 9. Io ero l’allenatore della categoria 2003 del Kimberley, e a una settimana prima dall’inizio della stagione apparve Matias: fece il primo allenamento con esercizi di tecnica in spazi ridotti, lo iniziai a guardare e gli vidi fare una bicicleta, poi toccava il pallone con la suola e correva con un buon controllo di palla. Già lì si capiva che era differente.Così, terminato l’allenamento gli chiesi di chiamare i suoi genitori e gli dissi che non c’era bisogno di aspettare 2-3 giorni per valutarlo, volevo che rimanesse con noi. La sera stessa suo padre mi inviò un messaggio per dirmi che anche loro erano d’accordo".