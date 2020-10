Giuseppe Sannino, storico allenatore del Palermo e del Chievo, ha parlato del suo ex giocatore Paulo Dybala.



SU DYBALA - "In realtà credo che anche questo sia un falso mito. Dybala con Allegri è partito così così, ma poi i suoi spazi li ha sempre trovati. Anche con Sarri è andata così, ma dopo un po' ha deciso di mettere da parte i suoi schemi ed affidarsi ai campioni come Paulo che tra l'altro credo sia stato uno dei migliori della Juve l'anno scorso. Con Pirlo finora è stato sfortunato per gli infortuni, ma mi sembra che Andrea sia come Allegri, che è quello che ha gestito meglio i campioni della Juve, e che sia pronto a lasciarlo libero".



DEVE GIOCARE SEMPRE - "Per come la penso io deve giocare in una squadra dove abbia sì qualche compito, ma in cui deve anche essere liberato da troppi impegni tattici. Se uno guarda la carriera di Dybala, lui quando è arrivato giocava da centravanti perché poteva scegliere lui dove andare a giocare la palla. I grandi campioni devono trovare i propri spazi in campo. Secondo me anche con Pirlo Dybala non starà in panchina, sarebbe una follia. Anzi credo che sarà uno dei punti forza della Juventus e che possa ancora migliorare".