"Non smette mai di sorprendere, anche se la verità è che non ci sia nulla di cui sorprendersi. Ogni volta che lo vedo giocare, mi dà l'impressione di avere sempre la stessa età. Come se, per lui, Dio avesse fatto una eccezione: non compie gli anni come tutti noi", Carlos Ischia, ex allenatore di Di Maria al Rosario Central, parla così dell'argentino. Il tecnico ha aggiunto: "Gli direi di continuare a giocare in Europa. Può farlo, lo sta dimostrando, è ancora decisivo ad alti livelli. Per tornare all'ovile insomma, c'è ancora tempo. Credo che dovrebbe rimanere, ne sarebbero tutti felici. Ed i dirigenti a parer mio dovrebbero fare di tutto per trattenerlo a Torino. Campioni di questo calibro non sono facili da trovare: non me lo farei scappare".