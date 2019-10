Laszlo Boloni è l'allenatore che ha lanciato Cristiano Ronaldo tra i professionisti allo Sporting in Portogallo. Ne ha parlato così ai microfoni di TMW, in occasione dei suoi 700 gol segnati in carriera:



PRIMI GOL - "Era il 7 ottobre del 2002, battemmo 3-0 il Moreirense in Coppa di Lega portoghese e un giovanissimo Cristiano Ronaldo riuscì a segnare le sue prime due reti nel calcio professionistico. Chi l'avrebbe mai detto che un giorno sarebbe arrivato a quota 700 gol?".



L'ASCESA - "Non potrò mai dimenticare quella cavalcata di Cris: 40 metri di pura tecnica, velocità, resistenza, maturità e senso del gol. Mi lasciò senza fiato... Fu una rete bellissima, così come l’altra di testa, e anche l'inizio di una storia che in questi anni ha raccontato tanto, ma ha ancora altrettanto da raccontare".



IL MIGLIORE - "Per me sì, senza alcun dubbio. E non solo di oggi. Cristiano Ronaldo è uno dei migliori calciatori, se non il migliore in assoluto, della storia del calcio. È vero, oggi c'è anche Messi e in passato ci sono stati campioni del calibro di Pelé, Maradona, Cruijff... Ma CR7 ha vinto tutto, sta facendo una carriera straordinaria e ha ancora tanto da dare al nostro calcio".



ETA' - "La carta d'identità non ha mai rispecchiato il Cristiano Ronaldo che si vede in campo. A 17 anni ne dimostrava il doppio, almeno di testa. Oggi, per come corre e attacca affamato la porta, sembra che ne abbia invece la metà. Cristiano è un atleta eccezionale, un professionista esemplare che potrà giocare ancora a lungo. La Juve e il Portogallo possono stare tranquilli: la favola di CR7 non finisce qui".