Le parole di Fabio Fossati, ex allenatore di, a Sportitalia:"È un ragazzo che ha innanzitutto una grandissima mentalità, quando lo allenai, nonostante la sua giovane età si calò subito in un mondo per lui nuovo e sicuramente non semplice da affrontare. Oltre a questo ha doti tecniche indiscutibili e la capacità di giocare in tantissimi ruoli, la sua collocazione in campo non sarà mai un problema per chi lo allenerà. L’apprendistato al Bologna sta procedendo bene, Thiago Motta è un allenatore molto bravo e da lui Andrea sta apprendendo molto, lo vedo migliorato nella fase difensiva, ma anche nella postura e negli appoggi, al di là del percorso che sceglieranno di fargli seguire, credo che la Juventus ci abbia visto lungo quando ha deciso di ingaggiarlo".