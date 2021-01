L'ex allenatore del Parma Nevio Scala ricorda il debutto di Gigi Buffon in Serie A tra il silenzio generale dei tifosi all'annuncio delle formazioni: "Un silenzio di diffidenza, era ovvio. Ma chi conosceva Buffon? Solo noi che lo vedevamo tutti i giorni. In allenamento lo bombardavamo di tiri e nessuno gli segnava, neanche giocatori come Stoichkov e Zola. Così quando durante la rifinitura prima del Milan decisi di farlo giocare mi rispose che non ci sarebbe stato problema; aveva la spensieratezza e l'incoscienza dei 17enni. Ma era un predestinato, io ho scoperto le sue qualità ma il resto l'ha fatto lui".