Le parole di Alberto, ex allenatore tra le altre della, a Radio 24:"Dal di fuori difficile dire perché la Juve oggi è una maglia vuota. Ieri la squadra è sembrata in difficoltà per tutti i 90 minuti: non ha un atteggiamento propositivo, in difficoltà sul piano tattico e strategico. Rugani sul gol era in area piccola era con due avversari. Non si marca, non si copre, nessuno si smarca senza palla. Rabiot non mi fa impazzire, ma è il miglior giocatore per rendimento in questo momento nella Juve. Nell'uno contro uno non c'è nessuno nella Juventus: Cuadrado non lo fa più, Di Maria non c'è più. E la soluzione a tutto non è il ritiro, aumenti solo la tensione all'interno della squadra".