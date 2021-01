1









L'ex allenatore della Juventus, Alberto Zaccheroni, è intervenuto su La Gazzetta dello Sport per parlare delle pedine di mercato che più stanno scaldando la sessione d gennaio: "Esuberi? Accade sempre a gennaio, con i giocatori in sofferenza, pronti a cambiare maglia. La vicenda di Papu Gomez, però, mi sembra davvero triste. Khedira e Milik? Il tedesco paga troppi infortuni, ma ha tutto per essere protagonista ancora ad alto livello. Anche Milik ha grandi doti. La rottura sul contratto ha creato questo caso, ma io continuo a credere che al Napoli serve un attaccante che segni in doppia cifra".