Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni di TMW in cui ha parlato anche della gestione del reparto attaccanti dei bianconeri da parte di Massimiliano Allegri.



'​La cosa più difficile per questi giocatori, lo ha detto molto bene Ibrahimovic, è che va a confrontarsi con giocatori di un certo livello. Alla Fiorentina era il numero uno, oggi si confronta con altri giocatori veri. ​Secondo me potrebbe far giocare Morata alla Mandzukic, magari questo può essere uno dei nuovi moduli che ha in testa. Morata è uno generoso, che corre, ha qualità".