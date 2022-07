Mister, a TMW Radio, ha parlato così della situazione in casa Juve: "Bremer? Erano cose previste. Prima di comprare giocatori era chiaro che si sarebbe dovuto vendere Bremer. È adesso che vedremo partire il mercato del Torino, quantomeno me lo auguro perché ci sono ancora parecchie lacune in rosa. Dopo l'addio di Belotti? A ora si punta tutto su Sanabria, sperando che Pellegri possa nel frattempo crescere a livello di rendimento e a livello fisico. In ogni caso il Torino non è nuovo a queste scommesse perché deve stare sempre attento al bilancio; basti pensare allo stesso Immobile che arrivò in granata dopo aver segnato pochissimo al Genoa”.