Edoardo Reja, ex allenatore tra le altre della Lazio, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:



JUVE - "Djimsiti è uno dei migliori difensori d’Europa: abile di testa, nelle letture e nella scelta di tempo. Con Gasperini è diventato un Top. Bajrami? Ha doti tecniche fuori dal comune. Deve migliorare nella fase difensiva, ma è pronto per una big. Un altro giovane prospetto interessante è Asllani, sta crescendo di partita in partita da quando è diventato titolare ad Empoli. La cosa più importante è che ha la testa giusta per crescere ancora".