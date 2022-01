Le parole di Walter Novellino a IlSussidiario.net: "Milan-Juve? Una bella partita, tra un Milan che sta attraversando qualche difficoltà anche dovute alle assenze di alcuni suoi giocatori, ma sta giocando molto bene e potrebbe in ogni caso vincere il campionato e una Juventus che si sta riprendendo, sta tornando a essere protagonista e si sta esprimendo nel migliore dei modi. Questo grazie anche a Allegri che sa far giocare la Juve con concretezza e tanta semplicità. Concretezza non vuol dire certo non esprimere un buon calcio: Allegri resta un grande allenatore e un grande conoscitore di calcio. Che Milan mi aspetto? Un Milan forte, convinto, pronto a disputare un ottima partita".