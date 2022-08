Intervenuto ai microfoni de Il Secolo XIX, l'ex allenatore della nostra Serie A, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la posizione di Max Allegri sulla panchina della Juve.'Max Allegri e Carlo Ancelotti. Ma non è detto che siano meno bravi. Semplicemente li reputo più idonei ad allenare le squadre con grandi giocatori a cui devi lasciare una certa libertà e che non puoi ingabbiare. Poi c’è la terza categoria quella dei gestori come Zidane o i tecnici delle nazionali'.