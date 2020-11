Intervistato da Calciomercato.com Carlo Pallavicino, ex procuratore di Stefano Pioli, ha tessuto gli elogi dell'attuale allenatore del Milan capolista, toccando anche l'argomento Juve (Pioli peraltro vestì il bianconero per tre stagioni negli anni Ottanta). Queste alcune dichiarazioni di Pallavicino: "Quando si parlava di Rangnick ha mostrato grandezza e professionalità. Non ha mai fatto una polemica. Ha con sé 'uno stile Juve' antico, i panni sporchi si lavano in casa. È un po' l'antitesi di Conte. ​È un uomo di campo, che mette il lavoro giustamente al primo posto. La società perfetta per lui è la Juventus, ma vuoi mettere vincere al Milan?"