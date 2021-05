Dichiarazioni choc dell'ex procuratore di Orsolini e Favilli Donato Di Campli. L'agente aveva portato i due giocatori dall'Ascoli alla Juventus, che poi fece altre scelte girandoli in prestito senza mai riportarli a Torino. Intervistato da Calciomercato.com, Di Campli ha dichiarato: "Nel calcio c'è omertà, e i procuratori comprano i giocatori! Quando i miei assistiti hanno dovuto comunicarmi la separazione del nostro rapporto, si sono sottratti tutti al confronto. Non hanno le palle per dire le cose in faccia, soprattutto verso di me".