Lionel Messi potrebbe presto lasciare il Barcellona. Tra i club che lo seguono c'è anche l'Inter. Horacio Gaggioli, ex agente della Pulce, parla della suggestione di mercato ai microfoni di FcInternews.it. "Le circostanze della vita portarono Leo al Barça. Ma nel 2000 lui avrebbe anche potuto effettuare il provino con il Real o con l’Atletico, qualora io mi fossi trasferito. L'Inter e Moratti? Io non parlai con lui. Ma confermo il gradimento dell’Inter. Ricordo perfettamente dell’interesse dei nerazzurri. E non solo. Quando Leo era nelle giovanili del Barcellona parlammo con la Juventus, come con l’Arsenal o con il Manchester United. Era normale. Si vedeva già allora che si trattava di un giocatore differente. Ora contro CR7? Per il calcio italiano sarebbe meraviglioso, fantastico, terribile nel senso buono del termine. E l’Italia ha dalla sua il fattore fiscale".