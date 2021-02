Alvaro Morata è un attaccante evoluto. In quasi sei mesi ha fatto scordato il prototipo di giocatore ammirato nella prima esperienza in bianconero, adesso è qualcosa di differente. Gioca per i compagni, corre e lotta, taglia le difese avversarie, crea gioco là davanti. Un regista offensivo, capace di segnare 13 gol e sfornare tanti assist, ben 7. 4 di questi a Cristiano Ronaldo, con cui si sta trovando alla perfezione. Come scrive il Corriere dello Sport, Morata sta rivestendo sempre più il ruolo che Benzema ricopriva al Real Madrid al fianco di Ronaldo, e la partita contro la Roma è l’ultimo esempio: lo spagnolo ha messo tre volte il portoghese davanti a Pau Lopez. Il risultato? Un gol, una traversa e una grande parata del portiere.