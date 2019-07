Ci prova l'Everton, che ha intenzione di andare fino in fondo. La Juve è pronta a privarsi di Moise Kean: l'ha messo sul mercato, sa bene che un discreto minutaggio altrove può dare esperienza e spalle larghe a un giocatore sempre coccolato e in procinto di esplodere. La richiesta? Una trentina di milioni, cifra esigua a patto che i bianconeri mantengano una sorta di controllo sul ragazzo, come un diritto di recompra o una prelazione tra gentiluomini che ponga la Juve sempre e solo al primo posto nel futuro del centravanti assistito da Mino Raiola. Giorni caldi, ecco, anche per l'agente: la cessione ormai è decisa. E dalle parti di Liverpool vogliono Moise. Lo vogliono davvero, come riporta Sky Sport.