Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'Everton non molla la presa per Moise Kean. Il club di Liverpool, che si è sentito dire "no, grazie" dalla Juventus per 30 milioni di euro, sta pensando al rilancio per cercare di convincere Paratici a cedere a titolo definitivo il talento azzurrino. Sul piatto, potrebbero infatti andare 35 milioni, alzando di 5 l'offerta precedente: la Juventus potrebbe prendere tempo ulteriore, in attesa di capire se sia proprio Kean la chiave giusta per De Ligt.