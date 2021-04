Non solo Paul Pogba, la Juventus vorrebbe riportare a Torino anche Moise Kean, venduto due anni fa all'Everton e oggi in prestito al Psg. Con Morata ancora di proprietà dell'Atletico Madrid e Dybala che potrebbe partire nei prossimi mesi, Paratici lavora per trovare l'offerta giusta per il classe 2000. L'Everton vorrebbe monetizzare dalla cessione di Kean, il giocatore a Paratici si trova molto bene e dall'Inghilterra fanno sapere che la Juve vuole proporre uno scambio con Ramsey o Rabiot. I Toffees non sarebbero convintissimi, e se proprio devono deve essere inserita una contropartita preferirebbero Demiral.